Обращались ли вы когда-то на портал «Наш город»? — новый опрос

Решить некоторые вопросы в сфере ЖКХ иногда можно с помощью обращения на портал «Наш город». Мы решили узнать у жителей Нижегородского, пользуются ли они такой возможностью? Проголосовать можно на главной странице сайта, опрос уже опубликован.