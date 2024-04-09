Обращались ли вы когда-то на портал «Наш город»? — новый опрос

Решить некоторые вопросы в сфере ЖКХ иногда можно с помощью обращения на портал «Наш город». Мы решили узнать у жителей Нижегородского, пользуются ли они такой возможностью? Проголосовать можно на главной странице сайта, опрос уже опубликован.
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