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Царьград

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Юный артист из Новосибирска написал гимн для шоу "Голос"

Юный артист из Новосибирска написал гимн для шоу "Голос"

Произведение мальчик представил после того, как покинул конкурс.Участник шоу "Голос. Дети" из Новосибирской области Лев Соловьёв написал гимн для артистического проекта.

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