Юный артист из Новосибирска написал гимн для шоу "Голос"

Произведение мальчик представил после того, как покинул конкурс.Участник шоу "Голос. Дети" из Новосибирской области Лев Соловьёв написал гимн для артистического проекта.
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