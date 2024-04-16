Moore's Law Is Dead: RTX 5090 и RTX 5080 могут анонсировать уже скоро – в июне на Computex Известн...

Moore's Law Is Dead: RTX 5090 и RTX 5080 могут анонсировать уже скоро – в июне на ComputexИзвестный YouTube-блогер Moore’s Law Is Dead поделился информацией о том, что видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 от NVIDIA могут анонсировать и выпустить раньше чем ожидалось.