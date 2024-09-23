Новая статья: Обзор HONOR MagicPad 2: заботливый планшет с продвинутым искусственны...

Новая статья: Обзор HONOR MagicPad 2: заботливый планшет с продвинутым искусственным интеллектомHONOR потихоньку двигается от недорогих и среднебюджетных планшетов к сегменту постарше, создав ради этого флагманское семейство MagicPad.
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