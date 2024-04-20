78 отдел полиции Санкт-Петербурга. Ул. Чехова, дом 15, Местные называют его "Питерское Баку". Там рулит этнический Азербайджан.
78 отдел полиции Санкт-Петербурга - филиал Бакинской...
Комментарии
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Олег Самойлов
Всё понятно, вот только КАК в руководство полиции умудряются попадать граждане мигранты из "братских" республик, ныне стран?
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9 час.
Silver Kont
А что толку?
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9 час.
Гена Саваторов
либерасты протащили. почему ФСБ и Внутренняя безопасность не проверяли. берут в органы всякую ...
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7 час.
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