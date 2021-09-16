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Франция выразила сожаление, что Австралия выбрала партнером США

Франция выразила сожаление, что Австралия выбрала партнером США

Франция выразила сожаление в связи с решением австралийского правительства остановить сотрудничество с французской стороной в строительстве подводных лодок океанского класса и начать работать с США по программе субмарин с ядерной силовой установкой.

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