Франция выразила сожаление, что Австралия выбрала партнером США

Франция выразила сожаление в связи с решением австралийского правительства остановить сотрудничество с французской стороной в строительстве подводных лодок океанского класса и начать работать с США по программе субмарин с ядерной силовой установкой.
Франция выразила сожаление в связи с решением австралийского правительства остановить сотрудничество с французской стороной в строительстве подводных лодок океанского класса и начать работать с США по программе субмарин с ядерной силовой установкой.
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