Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".
Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр мозговой
Почему их до сих пор не утилизируют ?.....
Ответить
12 час.
владимир тычинин
Что думаете если японцам отдать они хвост и чешую подарят.
Ответить
11 час.
ВШ
Владимир Шабалин
Либерда, наверное, не знакома с текстом современной Конституции, вот и пыжатся. А толку-то ? А япошкам можно пообещать уши дохлого осла...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии