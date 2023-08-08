ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".

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Комментарии
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александр мозговой
Почему их до сих пор не утилизируют ?.....
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12 час.
владимир тычинин
Что думаете если японцам отдать они хвост и чешую подарят.
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11 час.
ВШ
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