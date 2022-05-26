Япония и США ответили КНДР совместными учениями с участием боевых самолетов

Учения воздушных Сил самообороны Японии и военных США с участием боевых самолетов проведены над акваторией Японского моря, сообщается в докладе, опубликованном 26 мая на сайте Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.
Учения воздушных Сил самообороны Японии и военных США с участием боевых самолетов проведены над акваторией Японского моря, сообщается в докладе, опубликованном 26 мая на сайте Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.
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