Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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WP предупреждает, что сектор Газа может стать «детским кладбищем»

WP предупреждает, что сектор Газа может стать «детским кладбищем»

WP: при продолжении бомбардировок сектор Газа станет «детским кладбищем» Опрошенные WP врачи из сектора Газа сообщили, что никогда не видели столько умерших и «ужасно травмированных» детей, а эксперты отмечают, что из-за продолжающихся бомбардировок ребенок погибает там каждые 10 минутФото: Naaman Omar / IMAGO / apaimages / ТАСС Сектор Газа, бомбардировки которого продолжает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), становится похож на «детское кладбище», поскольку количество погибших там детей исчисляется тысячами, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные властей, опрошенных врачей и экспертов.

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