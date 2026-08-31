Общественники помогли собраться в школу юным забайкальцам

Накануне Дня знаний в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» Общественный совет при УМВД России по Забайкальскому краю оказали помощь семье, состоящей на профилактическом учете.
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