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Происшествия

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Общественники помогли собраться в школу юным забайкальцам

Накануне Дня знаний в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» Общественный совет при УМВД России по Забайкальскому краю оказали помощь семье, состоящей на профилактическом учете.

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