Исследование Открытия показало, что только 15 процентов россиян никогда не брали кредит

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более половины россиян имеют активные кредиты, при этом 15 процентов граждан никогда не занимали средства в кредитных организациях, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Более половины россиян имеют активные кредиты, при этом 15 процентов граждан никогда не занимали средства в кредитных организациях, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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