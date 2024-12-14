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Юрист объяснил, зачем хитрые гаишники стали спрашивать, куда едет водитель

Юрист объяснил, зачем хитрые гаишники стали спрашивать, куда едет водитель

Инспектор ГАИ не имеет полномочий спрашивать о подробностях личной жизни водителя, однако иногда во время проверки документов звучат вопросы, вроде: «Куда направляетесь? Какова цель поездки?» Такие неожиданные реплики могут сбить с толку, провоцируя автомобилиста на излишние откровения.

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