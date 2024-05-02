США блокируют доставку оборудования НОВАТЭКу для СПГ-проектов

США продолжают ограничивать работу российских арктических проектов. Под новые санкции Минфина страны с 1 мая попали судовладельцы и специализированные суда-тяжеловозы, задействованные в транспортировке узкоспециализированных модулей и оборудования для арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа, сообщает «Коммерсант».