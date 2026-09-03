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Путин на ВЭФ: договориться должны Россия и Украина, США и Китай готовы помочь

Путин на ВЭФ: договориться должны Россия и Украина, США и Китай готовы помочь

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, обозначил позицию Москвы по вопросу урегулирования украинского конфликта.

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