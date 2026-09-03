Путин на ВЭФ: договориться должны Россия и Украина, США и Китай готовы помочь

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, обозначил позицию Москвы по вопросу урегулирования украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым