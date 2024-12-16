Петербургский «Мостотрест» опубликовал расписание технических разводок мостов на этой неделе

Будут подняты три переправы – мост Александра Невского, Большеохтинский мост и Биржевый мост В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» поделились расписанием технических разводок переправ через Неву на этой неделе – с 16 по 22 декабря.
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