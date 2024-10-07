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В Курчатове заключили под стражу жителя Калужской области, сбившего насмерть 8-летнего ребенка

<p style="text-align:justify"><strong>4 июля текущего года в селе Успенка Курчатовского района водитель транспортного средства &laquo;Мерседес Бенц&raquo;, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на двух несовершеннолетних: 6-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.

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