В Курчатове заключили под стражу жителя Калужской области, сбившего насмерть 8-летнего ребенка

<p style="text-align:justify"><strong>4 июля текущего года в селе Успенка Курчатовского района водитель транспортного средства «Мерседес Бенц», находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на двух несовершеннолетних: 6-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.