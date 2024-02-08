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Стало известно о встрече Карлсона со Сноуденом в России

Стало известно о встрече Карлсона со Сноуденом в России

Semafor: журналист Такер Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала.

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