Стало известно о встрече Карлсона со Сноуденом в России

Semafor: журналист Такер Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала.
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