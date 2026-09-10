В Тюмени пожар охватил семь жилых домов

В Тюмени пожарные ликвидируют пожар, который распространился на семь жилых строений. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Тюменской области в канале в мессенджере МАКС.
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