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Финансист Самойлова: Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов

Финансист Самойлова: Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов

Все большее количество россиян проявляют интерес к инвестированию. Это и неудивительно — из каждого «утюга» транслируется образ «успешного успеха», говорится, что инвестиции — это легко, и на них в считанные месяцы каждый может заработать миллионы.

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