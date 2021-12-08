Финансист Самойлова: Мода на инвестиции привела к росту пустых брокерских счетов

Все большее количество россиян проявляют интерес к инвестированию. Это и неудивительно — из каждого «утюга» транслируется образ «успешного успеха», говорится, что инвестиции — это легко, и на них в считанные месяцы каждый может заработать миллионы.
Все большее количество россиян проявляют интерес к инвестированию. Это и неудивительно — из каждого «утюга» транслируется образ «успешного успеха», говорится, что инвестиции — это легко, и на них в считанные месяцы каждый может заработать миллионы.
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