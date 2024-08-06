Внука обвиняют в убийстве 85-летней жительницы Башкирии

Зианчуринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Зианчуринского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.
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