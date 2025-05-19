Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело в России

Представители общественного движения «Сорок сороков» потребовали провести проверку высказываний телеведущей Татьяна Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также проверить ее бизнес в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии