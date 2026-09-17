Мы не просчитали ответ России на дроновый террор и быстро истощили запасы ПВО – военный укро-эксперт

Украина оказалась неспособной просчитать последствия своей эскалации против России ударами «дипстрайк» – и в результате практически лишилась ПВО.
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