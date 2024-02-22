Белорусская делегация принимает участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

Белорусская делегация под руководством председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрея Савиных принимает участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая проходит 22–23 февраля в Вене.