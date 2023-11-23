Скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму

Экс-чиновника из Ханты-Мансийска, уволенного после антикоррупционных проверок с поста директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Владислава Нусинова приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность в Севастополе, где он после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения.