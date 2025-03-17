Просила веревку потолще. Новые детали исчезновения учительницы в Алтайском крае

В магазинах, где женщина попала на камеры наблюдения, она купила бельевую веревку, отраву для крыс, уксус и аммиак 4 марта 2025 года учительница музыки из села Зудилово Ольга Залит ушла из дома и бесследно исчезла.
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