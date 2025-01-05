Оборот торговли между Петербургом и Мурманской областью увеличился в три раза

В прошлом году стороны заключили 1512 контрактов Общая стоимость соглашений, подписанных между Санкт-Петербургом и арктическими регионами в 2024 году, составила 50,68 миллиарда рублей, что на 26,5 процента больше, чем в предыдущем году.