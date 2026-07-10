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Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия в 1/4 финала ЧМ-2026

Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания – Бельгия на ЧМ-2026 .  Встреча 1/4 финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1.

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