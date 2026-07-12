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Дрэймонд Грин провел «сумасшедшую» презентацию, заманивая Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

Форвард Дрэймонд Грин сообщил, что предпринял попытку убедить Леброна Джеймса перейти в « Голден Стэйт » во время их совместной поездки.

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