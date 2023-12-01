Три темы, о которых не говорят вслух: Почему молчат власти, и что думают русские?

Сколько граждан России поддерживают СВО? Что делать с ползущей миграцией в стране? И надо ли наказывать врачей за аборты? Эти и другие вопросы мы поднимали в ходе исследования института "Царьграда" — о результатах говорим в новом выпуске программы "Скрытые смыслы" с Андреем Перлой.