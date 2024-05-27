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Предоставление льготных кредитов жителям сельской местности на улучшение жилищных условий

Предоставление льготных кредитов жителям сельской местности на улучшение жилищных условий

Программа развития сельских территорий продолжает работу Правительства Российской Федерации. Было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств на субсидирование кредитов сельчанам на благоустройство их домов.

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