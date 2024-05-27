Предоставление льготных кредитов жителям сельской местности на улучшение жилищных условий

Программа развития сельских территорий продолжает работу Правительства Российской Федерации. Было принято решение о выделении дополнительных бюджетных средств на субсидирование кредитов сельчанам на благоустройство их домов.
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