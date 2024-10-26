Трамп заявил, что предотвратил бы СВО фразой "Владимир, ты этого не сделаешь"

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства, поскольку он потребовал бы от Владимира Путина этого не делать.