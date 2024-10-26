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Трамп заявил, что предотвратил бы СВО фразой "Владимир, ты этого не сделаешь"

Трамп заявил, что предотвратил бы СВО фразой "Владимир, ты этого не сделаешь"

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в эфире подкаста Джо Рогана заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы он находился в должности главы государства, поскольку он потребовал бы от Владимира Путина этого не делать.

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