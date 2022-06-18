При обстреле Донецка погибли двое сотрудников пожарной службы ДНР

В семи метрах от автоцистерны прилетел артиллерийский снаряд ВСУ.В результате попадания снаряда вблизи места тушения пожара в Донецке погибли двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС ДНР, еще трое госпитализированы.
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