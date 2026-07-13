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Путин: ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться

Путин: ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин 13 июля рассказал, что боевики ВСУ пытаются нарушить работу в сфере российской энергетики, но у РФ сформирована одна из самых мощных и надежных защит в секторе.

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