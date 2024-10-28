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Царьград

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Шестнадцать человек слегли в больницу после визита в кафе в Оренбуржье: Причиной могли стать яйца

Шестнадцать человек слегли в больницу после визита в кафе в Оренбуржье: Причиной могли стать яйца

Шестнадцать человек, среди которых есть дети, слегли в больницу в Новотроицке Оренбургской области. Все обратились к врачам после визита в кафе.

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