Президент России обратился к гражданам: «Организаторы мятежа предали страну»

События, которые происходят сегодня, являются авантюрой, попыткой вооруженного мятежа. Об этом заявил в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин, который обратился к гражданам страны, личному составу ВС РФ, правоохранительных органов.
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