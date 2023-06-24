Военное обозрение

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Президент России обратился к гражданам: «Организаторы мятежа предали страну»

Президент России обратился к гражданам: «Организаторы мятежа предали страну»

События, которые происходят сегодня, являются авантюрой, попыткой вооруженного мятежа. Об этом заявил в своем официальном обращении президент Российской Федерации Владимир Путин, который обратился к гражданам страны, личному составу ВС РФ, правоохранительных органов.

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