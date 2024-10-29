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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Московские управы начали закупать билеты на премьеру ледового шоу Навки «Щелкунчик»

Заявки опубликованы на сайте Госзакупок.  Управа Дмитровского района Москвы планирует потратить на закупку билетов 484 000 рублей, управа Академического района – 800 000 рублей, администрация муниципального округа Раменки – 450 000 рублей.

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