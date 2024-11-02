Облачный бизнес Google растёт быстрее, чем у всех конкурентов Облачный бизнес Go...

Облачный бизнес Google растёт быстрее, чем у всех конкурентовОблачный бизнес Google, включающий инфраструктуру и подписки на ПО, по итогам III квартала показал рост на 35 % в годовом исчислении до $11,35 млрд — годом назад динамика по данному направлению была 29 %.