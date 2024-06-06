Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    Каким же нужно быть дебилом, чтоб пытаться урегулировать что бы то ни было без участия одной из сторон конфликта. Про...«Саммит мира» не ...
  • Юрий Зубрин
    Они ,т.е СН вообще недоговороспособны ,это власть преступников,маньяков и людоедов!«Договоров с Росс...
  • Вовладар Даров
    Потому что она не грузинка, выполняет задание США!На лопату – и в Е...

На Украине выстроилась очередь из желающих управлять Крымом и Донбассом после их «деоккупации»

На Украине выстроилась очередь из желающих управлять Крымом и Донбассом после их «деоккупации»

Вы не поверите, но несмотря на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в пользу ВСУ на линии фронта, на Украине уже выстроилась длинная очередь из желающих в будущем занять хлебные госдолжности на «деоккупированных территориях».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Они нам Крым вернули,что ещё?
Ответить
20 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Свыни делят шкуру не убитого медведя.
Ответить
15 час.
EV
Evgeni Velesik
Фильм &quot;Щит и меч&quot; пусть пересмотрят несколько раз, там очень чëтко было сказано про Украину, кто и как хотел там хозяйством обзавестись!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх