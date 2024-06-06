На Украине выстроилась очередь из желающих управлять Крымом и Донбассом после их «деоккупации»

Вы не поверите, но несмотря на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в пользу ВСУ на линии фронта, на Украине уже выстроилась длинная очередь из желающих в будущем занять хлебные госдолжности на «деоккупированных территориях».
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