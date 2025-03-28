Sky: Арктика может стать новым вызовом для Европы

Совместное использование Арктики Российской Федерацией и Соединёнными Штатами может стать очередным вызовом для европейских государств при администрации американского лидера Дональда Трампа, говорится в материале Sky News.
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