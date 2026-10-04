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Источник: футболист сборной Израиля плюнул в члена штаба сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Халльгримссон после матча 4-го тура группового турнира Лиги наций (1:1) обвинил сборную Израиля в попытке запугать его команду, сообщает BBC.

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