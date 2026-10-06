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Царьград

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ЮНИСЕФ бьёт тревогу: Эль‑Ниньо грозит 347 миллионам детей в 2026 году

ЮНИСЕФ бьёт тревогу: Эль‑Ниньо грозит 347 миллионам детей в 2026 году

В ЮНИСЕФ предупредили о серьёзных последствиях природного явления Эль-Ниньо. Опасность уже в этом году.

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