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Трамп требует извинений от епископа за критику политики на молебне

Трамп требует извинений от епископа за критику политики на молебне

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство речью епископа Марианн Бадди, прозвучавшей в вашингтонском соборе.

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