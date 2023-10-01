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Посол Украины заявила об ожидании новой военной помощи от США

Посол Украины заявила об ожидании новой военной помощи от США

В Киеве надеются, что Вашингтон подготовит новые решения по поставкам оружия через 45 дней. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова после новостей о подписании американским лидером Джо Байденом закона, продлевающего финансирование федерального правительства страны.

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