Посол Украины заявила об ожидании новой военной помощи от США

В Киеве надеются, что Вашингтон подготовит новые решения по поставкам оружия через 45 дней. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова после новостей о подписании американским лидером Джо Байденом закона, продлевающего финансирование федерального правительства страны.