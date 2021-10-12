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Инфекционист Поздняков: COVID-19 может повлиять на работу репродуктивной системы

Инфекционист Поздняков: COVID-19 может повлиять на работу репродуктивной системы

Привязка коронавируса к клеткам внутренней оболочки сосудов повышает риск тромбообразования. Согласно мнению врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», при нарушении кровотока могут наблюдаться проблемы в работе половой системы.

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