Здесь и сейчас | Вадим Колганов — волонтёр Донбасса, заслуженный артист РФ

«Ты понимаешь, даже если ты здесь день проведёшь, ты всё равно потом домой поедешь, будешь в тепле… А у них такой возможности нет» — так вспоминает актёр театра и кино Вадим Колганов свои впечатления от поездок в разрушенные города Донбасса.