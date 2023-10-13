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Здесь и сейчас | Вадим Колганов — волонтёр Донбасса, заслуженный артист РФ

Здесь и сейчас | Вадим Колганов — волонтёр Донбасса, заслуженный артист РФ

«Ты понимаешь, даже если ты здесь день проведёшь, ты всё равно потом домой поедешь, будешь в тепле… А у них такой возможности нет» — так вспоминает актёр театра и кино Вадим Колганов свои впечатления от поездок в разрушенные города Донбасса.

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