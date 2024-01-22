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Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды

Женщины остались ночевать после ужина, но ни одна не прошла проверку мытьем посуды

«Перед приходом понравившейся женщины я надеваю чистую рубашку, готовлю ужин, беру вино. А потом сижу и жду, предложит ли она помыть посуду.

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