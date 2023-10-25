СФ одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 25 октября, одобрил федеральный конституционный закон, который исключает из законодательства РФ положения об обязательном информировании генсекретаря Совета Европы (СЕ) о введении, либо прекращении действия военного и чрезвычайного положений на территории страны.