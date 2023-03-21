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Слуцкий о заявлении Кирби по встрече Путина и Си Цзиньпина в Москве: «карточный домик» США рушится — как изнутри, так и снаружи

Слуцкий о заявлении Кирби по встрече Путина и Си Цзиньпина в Москве: «карточный домик» США рушится — как изнутри, так и снаружи

«Карточный домик» Соединенных Штатов рушится — как изнутри, так и снаружи. На это, комментируя заявление представителя Белого дома Джона Кирби по встрече российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Москве, указал депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий.

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