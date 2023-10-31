Всероссийский конкурс авторской песни «Голоса Родины» назвал финалистов

Завершился отборочный этап Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины», который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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