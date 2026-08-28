Домашний печатный станок: Волк раскрыла, как фальшивки на 100 млн попали в банкоматы

Аферисты печатали фальшивые пятитысячные купюры и вносили сувенирные деньги в банкоматы.Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими коллегами задержали восьмерых подозреваемых по делу о крупной афере.
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