Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Домашний печатный станок: Волк раскрыла, как фальшивки на 100 млн попали в банкоматы

Домашний печатный станок: Волк раскрыла, как фальшивки на 100 млн попали в банкоматы

Аферисты печатали фальшивые пятитысячные купюры и вносили сувенирные деньги в банкоматы.Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими коллегами задержали восьмерых подозреваемых по делу о крупной афере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии